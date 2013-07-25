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Spor

'Gezi ruhu' Kasımpaşa'ya gelirse, Beşiktaş yeni ev arayacak'

Beşiktaş'ın yeni sezonda lig maçlarını oynayacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın kullanımıyla ilgili Kasımpaşaspor'dan Beşiktaş'a siyasî içerikli küfür yaptırımı geldi

25 Temmuz 2013 13:58

Beşiktaş, Süper Lig'de derbiler dışındaki maçları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynamak için Kasımpaşaspor ile anlaştı. Ancak, anlaşmanın bir maddesine göre, taraftarların özellikle siyasî içerikli küfür etmesi halinde sözleşmenin tek taraflı feshedileceği iddia edildi.

Kenan Başaran'ın Hürriyet'te yayımlanan konuya ilişkin haberi şu şekilde:

 

Çarşı'nın zor seçimi: Gezi mi, Beşiktaş mı?

 

"Beşiktaş bazı maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak. Gerçekten oynayabilecek mi? Öncelikle Kasımpaşaspor taraftarları bu konuda mırıldanıyorlar. Geçenlerde küçük de olsa bir taraftar grubu yürüyüş bile tertipledi. Ancak alttan alta sorulan esas soru şu: Siyah beyazlı taraftarlar Kasımpaşa’daki maçlarda siyasi içerikli protestolar yaparsa ne olacak? 

Çarşı, Gezi ruhunu Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na taşırsa muhtemelen Kartal’ın Paşa’nın muhitindeki ikametgahı fazla uzun sürmeyecek! Çünkü iki kulüp arasında yapılan anlaşmada tribünlerde özellikle ‘siyasi içerikli küfür’ edilmesi halinde sözleşme tek taraflı olarak feshedilecek! Bu bilgiyi Beşiktaş yöneticilerinin de teyid ettiğini vurgulayayım. Hasılı Recep Tayyip Erdoğan Stadı’na Gezi ruhu girerse Beşiktaş dışarı çıkarılacak!...

Dolayısıyla Beşiktaş’ı çok zor bir sezon bekliyor. Kulübün geleceğini yeniden inşaa etmek için inşaasına başlanan stat, siyah beyazlı camiayı büyük ikilemler içinde bırakıyor. Bir anlamda elini kolunu bağlıyor. Rakipler Çarşı’ya Gezi’deki tutumundan dolayı 'tutarlı' davranması konusunda baskı yapacak. Çarşı tutarlı olma adına protestolarını yeşil sahalara da taşırsa bu defa kulübünü zorda bırakabilecek. Yeni sezonun 12 numaralı forması resmen 'ateşten gömlek’ gibi olacak..."

 

 

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