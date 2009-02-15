Recep şarkısı patladı!

Şarkı ciddi dergilerde



İşte Recep şarkısının sözleri

Başbakan Erdoğan’ın Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’e çıkışı Arap dünyasında büyük sevinçle karşılanmıştı.Ortadoğu’da birçok ülkede Türkiye ve Erdoğan’a sevinç ile destek gösterileri yapıldı. Davos çıkışı, Arap dünyasında çok bilinen bir şarkının da yeniden ünlenmesine neden oldu. Lübnanlı ünlü şarkıcı Hayfa Vehbi’nin 3 yıl önce söylediği “Recep” adlı şarkısı, son 3 haftadır ikinci baharını yaşıyor.Bir genç kızın, kendisini üzen sevgilisinin arkadaşı Recep’e aşk acısını anlattığı şarkı, “Recep dostunu benden uzak tut” sözleriyle başlıyor. Birçok gazeteci ve yorumcu, bu şarkıyı Türkiye ile İsrail arasındaki dostluğa yoruyor.Makalelerde ve köşe yazılarında, şarkının kahramanı Recep’in Erdoğan, onun “kötü” dostunun da Peres olduğu ima ediliyor. Böylece Arap dünyası, Başbakan Erdoğan üzerinden Peres’in ve İsrail’den artık kendilerini üzmemesini istiyor.Öyle ki Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mamoun Findi , Mısırlı siyaset dergisi Almasry Alyoum’da geçen hafta yazdığı “Recep” başlıklı makalesinde “Recep, dostunu benden uzak tut şarkısı, bölgede olanları özetler cinsten” diye yazdı. Şarkı son günlerde o kadar ünlendi ki, binlerce Araplar cep telefonu melodisi olarak kullanıyor. Konu ile ilgili görüşleri sorulan Vehbi ise şarkısının tekrar popüler olmasından mutluluk duyduğunu söyledi ve “Siyasete çok karışmak istemiyorum” dedi.Recep, dostunu benden uzak tut /Recep, dostun beni delirtiyor /Recep, bana güvence ver /Recep, ona söyle kalbimi özgür bıraksın Eğer beni unuttuysa, bana onun hain kalbini kim unutturacak /Neden beni ağlatıp, beni unutup, ateşe atıyor /Recep, senin dostun, benim dostum değil, kalbimi özgür bıraksın