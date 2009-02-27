Müjde Ar, İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasında ekranda yaşananları yorumladı. Tatlıses’i Recep İvedik karakterine benzetti.



NTV'de ekrana gelen Haydi Gel Bizimle Ol programında geçen hafta İbo Show'da yaşanan İbrahim Tatlıses-Yıldız Tilbe kavgasına en ilginç değerlendirmeyi Müjde Ar yaptı.



Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; İbrahim Tatlıses'i Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran filmindeki Recep İvedik karakterine benzeten Müjde Ar'ın sözleri İbrahim Tatlıses'i çok kızdıracak cinstendi.



Programı izlemediğini ancak bir haber programında görüntüleri seyrettiğini vurgulayan Ar, "Ben bir skeç oynuyorlar sandım seyrettiğimde. Herhalde yeni bir sitcom başladı dedim. Birbirlerine çünkü ana avrat dümdüz gidiyorlar. İbrahim, çünkü böyle bayağı herhalde dedim böyle bir Recep İvedik gibi bir karakteri oynuyor. Yıldız böyle kendini yere attı. İbrahim böyle ağzından şeyler geliyor, tükürükler akıyor falan... Dedim ön hazırlık mı yaptılar? Öyle yapmamışlar sonradan anladım" diye konuştu.



Çiğdem Anad'ın "İbrahim Tatlıses'ten herkes korkar. Yıldız Tilbe nasıl oldu da korkmadı" sözü üzerine araya giren Müjde Ar, "Niye korkar! Hiç kimse korkmaz İbrahim'den" dedi.



Pınar Kür'ün şu sözleri ise İbrahim Tatlıses'in nasıl bir imajı olduğunu sergiler nitelikteydi:

"Vurdurur canım, hiçbir şey olmazsa. Zaten kızcağıza öyle şey mesajlar geliyormuş, 'seni de vuracağız' diye."



Müjde Ar, İbrahim Tatlıses'in Yıldız Tilbe'yi bazı kişilerin elinden kurtardığı yönündeki ifadelerini de ayıp karşıladığını sözlerine ekledi.



