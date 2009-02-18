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Recep İvedik 3 için 'amele' baskısı

Şahan Gökbakar'ın "Amele dolu" dediği facebook'ta Recep İvedik'e destek yağıyor!

18 Şubat 2009 02:00

Şahan Gökbakar'ın "Amele dolu" dediği facebook'ta Recep İvedik'e destek yağıyor! Gruplar kuruldu, baskı yoğun: Recep İvedik-3'ü isteriz

Recep İvedik 2 rekor kırdı

Üç günde rekor kırdı

Facebook'taki 'abazan ameleler', Recep İvedik'e sahip çıktı! İlk üç günde 1 milyon 209 bin kişi tarafından seyredilerek yeni bir rekor kıran 'Recep İvedik-2' filminin başarısı sanal alemde de yankı buldu. Karakteri yaratan Şahan Gökbakar'ın, "Bu site amele kaynıyor. Asosyal abazanlar, 'yeni kız düşmüş mü?' diye giriyor" dediği facebook'ta 'İvedik salgını' başladı.

Öve öve bitiremediler

Şahan'ın sözlerine aldırmayan facebook üyeleri, 50'den fazla 'Recep İvedik' sayfası açtı. Bu gruplara 190 bin kişi üye oldu ve filme övgüler yağdırdı. Hatta 'Recep İvedik- 3 de çekilsin' diye grup açıldı, sıkı bir lobi faaliyeti başladı.

'Neden olmasın' diyor

Recep İvedik, geçen yıl ele geçirdiği 'en çok izlenen film' rekorunu geliştirmeye aday. Şahan Gökbakar, "Recep İvedik-3 de gelecek mi?" sorusuna, "Şu anda aklımda bir hikaye yok. Ama böyle bir hikaye çıkarsa, neden olmasın?" cevabını veriyor.

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