'Recep İvedik 2' ilk önce Avrupa'da

Recep İvedik 2 fragmanı - VİDEO

Filmin gala organizasyonunu yapan ''Troja Film Produktion'' adlı prodüksiyon şirketinin yöneticilerinden Seyran Pehlivan, Almanya'nın başkenti Berlin'de filmin galasının yapılacağı Karli sinemasında düzenlediği basın toplantısında, ''Recep İvedik 2'' filminin Türkiye'den önce Almanya ve Avrupa'da gösterime gireceğini belirterek, ''Filmin Galası 11 Şubat'ta yapılacak. Almanya ve Avrupa'da 12 Şubat'ta gösterime girecek'' dedi.Türkiye'de 13 Şubat'ta gösterime girecek olan filmin Berlin'deki galasına, Türkiye'den Şahan Gökbakar'ın yanı sıra filmin yapımcısı Faruk Aksoy, yönetmeni Togan Gökbakar'la birlikte 17 kişinin katılacağını ifade eden Pehlivan, galaya herkesi beklediklerini söyledi.Galada Gökbakar'ın hayranlarıyla yakından ilgileneceğini ve hayranlarıyla yaklaşık 1 saat vakit geçireceğini belirten Pehlivan, gala için, 2 bin 400 sandalyesi olan Karli sinemasını kiraladıklarını, giriş ücretlerinin Gökbakar'ın filmi izleyeceği salonun dışındaki diğer salonlarda 10 Avro, Gökbakar'ın filmi izleyeceği salonda ise 15 Avro olacağını ifade etti.Pehlivan, filmin altyazılı olarak Avrupa çapında 150 kopyayla gösterileceğini kaydetti.''Recep İvedik 1'' filminin çok başarılı olduğunu belirten Pehlivan, bu filmin de Avrupa'da aynı ilgiyi göreceğine inandığını sözlerine ekledi.Karli sinemasının yöneticisi Rober Schumann da Karli sinemasında çok sayıda Türk filmi gösterdiklerini, bu filmi de desteklediklerini, galanın bu sinemada yapılmasının da ayrıca memnuniyet verici olduğunu belirtti.(AA)