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Spor

Recep Çelik bekleneni veremedi

Pekin Olimpiyatları'nda 20km yürüyüş yarışında yer alan milli atlet Recep Çelik, 1 saat 32 dakika 54 saniyelik derecesiyle 49. oldu.

16 Ağustos 2008 03:00

Atletizm oyunlarının ikinci gününde mücadele eden milli atlet Recep Çelik, Pekin Olimpiyatları'nda 20km yürüyüş yarışını 49. sırada tamamlayarak beklenen performansı sergileyemedi.

 

Yarışın ilk dört kilometrelik bölümünü 47. sırada geçen Çelik, tempoya ayak uydurmayı başaramadı ve 1 saat 32 dakika 54 saniyelik derecesiyle yarışı tamamlayan sporcular içinde sonuncu olmaktan kurtulamadı.

 

20km yürüş yarışını Rus Valery Borchin 1 saat 19 dakikalık derecesiyle kazanarak altın madalyanın sahibi olurken, Ekvatorlu Jefferson Perez 1 saat 19 dakika 15 saniye ile gümüş madalya kazandı. Broz madalya ise, 1 saat 19 dakika 42 saniyelik derecesiyle Avusturalyalı Jadred Tallent'ın oldu.

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