"Recep Bey'in miting yerlerini karıştırmasının nedeni her gece rüyasında Selahattin Demirtaş'ı görmesidir"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın miting düzenlendiği şehirleri karıştırdığını belirterek "Kafası karıştı, biliyor ki gidici. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Her gece rüyasında Selahattin Demirtaş’ı görmesidir" dedi.

İskenderun’un Bulut tepe Mahallesinde HDP’nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hatay milletvekili adayları ve partililer katıldı. Burada konuşan Buldan, "Biz, Suriye konusunda AK Parti'yi uyardık, 'Suriye meselesi onların iç meselesi, oraya karışmayın' dedik. Afrin’den sonra şimdi de Mahmur ve Kandil’e operasyon yapmayı hedefliyorlar. Ancak Türkiye halkları, Türkiye toplumu ne Afrin’e onay verdi, Ne Kerkük’e onay verdi. Şimdi de Mahmur’a da Kandil’e de gitmenize onay vermiyor. Bu ülke savaşla yönetilecek bir ülke değil. Bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Bu ülkenin adalete ihtiyacı var. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var" dedi.

"Yolcusun Recep Bey, gidiyorsun"

AK Parti'nin kaybedeceğinin farkında olduğunu savunan Buldan, şöyle konuştu:



"Şimdi başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Selahattin Demirtaş’ı 6-8 Ekim olaylarından sorumlu tutmaya ve sorumlusu olduğunu ifade ediyorlar. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Bey var ya Recep Bey. Artık o tarihleri karıştıran, gittiği yerleri karıştıran, nerede olduğunu bilmeyen. Buraya gelir Diyarbakır da olduğunu zanneder. Kayseri’ye gider Zonguldak’ta olduğunu zanneder. Çünkü kafası karıştı, biliyor ki gidici. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Her gece rüyasında Selahattin Demirtaş’ı görmesidir. Bunun için dir bu karışıklık. Attıkları iftiralar, attıkları yalanlar onları kurtaramayacak, Recep Bey'i kurtaramayacak. Yolcusun Recep Bey, gidiyorsun. Abbas yolcu."