<style><link href="/RadControls/Editor/Skins/Mac/EditorContentArea.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><link href="/editor/links.css" rel="stylesheet" type="text/css"/><span class="arabaslik">T24 -</span> <strong>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de temiz bir siyaset için koşmaya başladıklarını söyleyerek, "Recep Bey’in ezberini bozduk. Siz de onun düzenini bozun. Bu çarpık, rantçı düzeni yıkıp yerine, halk düzenini kuracağız. Halkın iktidarını kuracağız. Onların düzenleri oğullarını ve yandaşlarını zengin eden düzen, biz halkın düzenini kuracağız” dedi.</strong><br/><br/><p>Kemal Kılıçdaroğlu Trakya gezisinin ikinci günü geceyi geçirdiği Tekirdağ’dan, Şarköy İlçesi'ne geçti. <br/><br/><br/>Şarköy’e gelişinde Malkara kavşağında 150 araçlık konvoyla karşılandı. Malkara yol ayrımında parti <br/>otobüsünün önü traktörle kesilince, CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada otobüsten indi. Traktöre binerek halkı selamlayan Kılıçdaroğlu’na kasket hediye edildi.</p><p>Yüzlerce araçlık konvoyla Şarköy’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 4 bin kişiye seslendi. Kendisini ellerindeki, ‘Yandaşa değil, herkese iş’, ‘Temiz siyasetçi, temiz parlamento, temiz siyaset’, ‘Kılıçlar çekildi, bu bir düello’, ‘Yolsuzluk yapanların korkulu rüyası’, ‘Cumhuriyet’i Mustafa Kemal kurdu, Sen yok xx<br/>edeceksin içimizdeki kurdu’ yazılı pankartlarla karşılandı.<br/><br/><br/><br/><span class="arabaslik">'Recep Bey'in rantı...'</span><br/><br/><br/><br/>Hürriyet'in haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu Şarköy Cumhuriyet Meydanı’ndan hükümete yüklenirken, bölgedeki üzüm bağlarının ne olduğunu sorarak, “Zeytin ağaçları da dondu. Buraya hükümetten gelen var mı? Ama bu hükümet halkın sorunlarını çözmek için yok ki, çiftçinin sorunu çözmek için yok ki, çiftçinin derdine merhem olmuyorlar.<br/> <br/><br/>Hep Recep Bey’in rantına çalışıyor. Başbakan Mersin’de çiftçimize ‘Ananı da al git’ demedi mi? Tabi çiftçinin sorunları ile uğraşmaz, Şimdi Yunanistan’dan pamuk ithal ediyorlar. Benim ülkemizin toprakları daha güzel pamuk üretir. Şimdi de hayvancılığı et ithalatı ile bitiriyorlar. İşte biz bunun için halkın iktidarını kuracağız. Aşık Veysel ne diyor, ‘Benim sadık yarım kara toprak’ bunlar çiftçiye bu toprağı bile çok gördüler. Çin’de Angola’da Papua Yeni Gine’de bile hükümet çiftçiyi destekliyor. Tekel’in 17 tesisini 292 milyon liraya sattılar. Tekel’in bir arsasının değeri 250 milyon dolar. Bu düzen talan düzeni, bu düzen yalan ve soygun düzeni. Biz rantçıların değil, halkın düzenini kuracağız” dedi.<br/><br/><br/><br/><span class="arabaslik">'Bunlar sadaka düzeni kurdular'</span><br/><br/><br/><br/>Miting alanında 4/C statüsünde çalışanların durumunu anlatan pankartı gören Kılaçdaroğlu bunun üzerine ise “Pankartlarda görüyorum bana diyorsunuz ki, 4/C’lileri unutma. Unutur muyum 4/C’liler aklımıza kazındı. Kışın soğuğunda işçisini havuza atan, milletvekiline biber gazı sıkan bunlar değil mi? Devlet sosyal adaletçi olacak. Ama bunlar talan ve sadaka düzeni kurdular“ diye konuştu.<br/><br/><br/><br/><span class="arabaslik">'Emeklilerden destek istedi'</span><br/><br/><br/><br/>Ülkemizde emeklilerin ikinci sınıf vatandaş durumuna getirdiğine dikkat çeken CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Emeklilere milli gelir artışından pay vermiyorlar. Ama bu düzeni yıkmak emeklilerin elinde. Ülkemizde 8.5 milyon emekli var, Aileleri ile birlikte 13-14 milyon emekli var. Eğer bu emekliler şahlanırsa, hak ararsa, sandığı AKP’ye mezar edersiniz. Ama emekliler AKP’ye oy verdi. Eğer emekliler bu durumdan memnun ise vermeye devam ederlerse, onlara söyleyecek bir sözüm yok. Ama birinci sınıf yurttaş olmak istiyorsa, halkın iktidarı için CHP’ye oy versinler” dedi.<br/><br/><br/><br/><span class="arabaslik">'Recep Bey'in düzenini bozun'</span><br/><br/><br/><br/>Siyasette zenginleşenlere kapıları kapatmak için iktidara koştuklarını kaydeden Kılıçdaroğlu daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:<br/><br/><br/>“Biz halkı aldatmayacağız. Sizden isteğim tarlada çalışırken her yerde bunu anlatın. Helal süt emmiş herkes, CHP çatısı altına gelsin. Ayrımız gayrımız yok. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursan ol, oyunu rant iktidarını devirmek için CHP’ye ver. Türkiye’de temiz bir siyaset için koşmaya başladık. Recep Bey’in ezberini bozduk. Siz de onun düzenini bozun. Bu çarpık, rantçı düzeni yıkıp yerine, halk düzenini kuracağız. Halkın iktidarını kuracağız. Onların düzenleri oğullarını ve yandaşlarını zengin eden düzen, biz halkın düzenini kuracağız.”</p><p><br/>CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra partisine mensup Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok’u makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu belediyenin şeref defterini imzaladıktan sonra Şarköy’den ayrıldı.</p><p><br/><br/><span class="arabaslik">'Tevrat'en 8. emri de çalmayacaksın'</span></p><p><br/><br/>Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi'nden sonra Edirne’nin Keşan İlçesi'ne gelirken, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi Kavaklı Beldesi’nde yolu kesildi. Keşan’a yetişeceğini söylemesine rağmen yol açılmayınca otobüsten inen Kılıçdaroğlu, belediye binası önünde kısa bir konuşma yaptı. Gezilerinde gençlerin ve kadınların gösterdiği ilgiyi fark ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu bizi iktidara taşıyacak” dedi.</p><p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra geldiği Keşan Belediyesi önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişiye hitap etti. Başbakan Erdoğan’ın Konya’daki konuşmasında Tevrat’ın 6'ncı emrinin ‘öldürmeyeceksin’ dediğini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, “Başbakan Tevrat’ı iyi biliyor. O zaman Tevrat’ın 8'inci emrinin çalmayacaksın, 9'inci emrinin ise yalan söylemeyeceksin, kul hakkı yemeyeceksin dediğini iyi bilmelidir” dedi.<br/></p><p>Deniz Feneri soruşturması kapsamında Türkiye’den Almanya’ya savcıların gideceğini, Almanya’dan da savcıların Türkiye’ye geleceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Ama Başbakan Alman savcıların Türkiye’ye gelmesine izin vermedi” dedi.<br/><br/></p><p><span class="arabaslik">'Gülen'in açıklaması gemilerle ilgili tartışma zemini hazırlayacak'</span><br/><br/><br/><br/>Kılıçdaroğlu, belediye binası önündeki mitingin ardından basının sorularını yanıtladı. Fethullah Gülen’in Gazze’ye yardım götüren gemiler için İsrail’den izin alması gerektiği açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:<br/></p><p>“Ben metni tümü ile görmedim. Sadece sabah televizyon haberlerinde izledim. Ulaşan bilgiler nedir, bunun dayanağı nedir, bunları bilmiyorum. Öyle anlaşılıyor ki bu konuda kaygılar var. Yara henüz sıcak olduğu için bir tartışma ortamı da yoktu. Bu açıklama sanıyorum ki bu tartışmaya zemin hazırlayacaktır” dedi.</p><p><br/></p><p>CHP Lideri Kılıçdaroğlu daha sonra partisine mensup Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ı makamında ziyaret etti. </p></style>