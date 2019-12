Recep Bey tablosu ile Tayyip Bey arasında fark var

T24 - CHP'nin 33'üncü olağan kurultayında yaptığı konuşmasında Başbakan'a "Recep Bey" diye hitap eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden böyle söylediğini açıkladı:



Ben Bey sözcüğünün aşağılayıcı bir şey olduğunu ilk kez duyuyorum. Kesinlikle bey sözcüğünün aşağılayıcı olduğunu ilk kez duyuyorum. Tayyip Bey algısı şöyle; "Anadolu'dan geldi, yırtık ayakkabıları vardı, yoksulluktan geldi. Futbol ayakkabısı alırken bile arkadaşlarından yardım alan birisi" şeklinde bir tablo var. Ama bir de Recep Bey var. Siyasete atıldıktan sonra zenginleşen, olağanüstü mal varlığı olan, sadece kendisi değil çocukları da olağanüstü zenginleşen, yedi yıldızlı otellerde tatil yapan. Çocuklarına beş yıldızlı otellerde düğün yapan bir tablo var. Bu tabloyu görmesi lazım halkın.





Recep Bey tablosu ile Tayyip Bey tablosu arasında fark var



Recep Bey tablosu ile Tayyip Bey tablosu arasında fark var. Recep Bey tablosunda alınganlık yapılıyor çünkü Recep Bey tablosu onları rahatsız ediyor. O nedenle bu tavrı koydum.





Kurultay



Coşku çok iyiydi. CHP kurultaylarından daha farklı bir kurultaydı. Herkes bir anlamda coşkusunu hissettiriyordu. Ben o coşkuyu görünce çok mutlu oldum. O coşkuyu Anadolu'ya taşımamız lazım.





Baykal'la görüşmesi



Sayın Baykal'ın parti yönetimiyle ilgili herhangi bir önerisi olmadı. Sadece belli konuları konuştuk. O konularda Sayın Baykal'ın görüşlerini sorduk. İran'la takas olayını konuştuk. Bu konuda bazı gözlemleri, düşünceleri olduğunu ifade etti. Ben de bunları dinledim.



Her konuda konuşmak olabilir. Ama onun öncesinin doldurulması gerekiyor. Konunun uzmanlarıyla konuşup dillendirmek gerekiyor. Yeni durum bu sağlıklı tabloyu gösterecek.





"Dış politikada zayıf" eleştirisi



Sayın Uğur Ziyal'le bir görüşmemiz oldu. Ama bizim partimizde Onur Bey, Şükrü Bey var zaten. Onların görüşlerinden elbette yararlanacağız. Pek çok çevreden yine görüşler alınacak. Bunları izleyeceğiz. Ben Sayın Öymen'in de Sayın Elekdağ'ın da önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum. Bazı arkadaşlarımız bu konuda her türlü katkıyı verbileceklerini ifade ettiler.





İş dünyasının çekinceleri



Benim hesap uzmanlığım çok gerilerde kaldı. Bürakraside çalıştım. Uygulamayı biliyorum. Demirel'le, Özal'la, Ecevit'le, Çiller'le çalıştım. İş dünyasının bilmesini isterim ki bürokrasiden gelenler sorunun nereden kaynaklandığını bilirler. Bu çağda iş dünyasını hapsetmek doğru değil. İş dünyasının daha fazla üretim, daha fazla yatırım yapması için önündeki engelleri kaldıracağız. İstihdam yaratacaksak bu bizim hanemize yazılacak.





"Popülist konuşma" eleştirisi



Kurultayda siz halka sesleneceksiniz. Ben doğrudan halka seslendim. Bunları bir akademisyen üslubuyla anlatamazsınız. Siz bunu üniversitede yaparsanız üslup farklı olurdu. Halka ilişki kurmak için nasıl bir politika izleyeceğinizi anlatmak zorundasınız. Benim o konuşmamda reçeteler de var. Önemli olan o reçeteyi yaşama geçirmektir. Çözümler var aslında ama Başbakan yaşama geçirmek istemiyor. Bunu çeşitli çevreler defalarca dile getirdi. Bunun nasıl çözüleceğini görmek istiyorsa Sayın Başbakan, önümüzdeki seçimlerde CHP'ye oy verir, nasıl çözüleceğini görür.





"Karizma"



Karizmam var mı, yok mu ben onu bilmiyorum. Ama ben sade bir insanım bir yerde sorun varsa da onu çözmekten yanayım. Hiç karizmam olmasın ama ben sorunları çözeyim. Yurttaş, siyasetçiye güvenmiyor. Siyasetçinin aldattığını hissediyor. Biz bu sıcak ilişkiyi yakalarsak, hesap veren siyaset anlayışını getirirsek Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yok. Brezilya, Portekiz sounları çözüyor da biz neden çözemiyoruz? Her şeyimiz var, iş adamlarımız, üniversitelerimiz... Eksik olan ne? Bu helvayı yapacağız. Herkese gideceğiz. Bu ülkenin simitçisine, sanayicisine, toplumun her kesimi ile ilgili çözümümüz var.



Sistemin yolunu açmak lazım. Kaynak olmadan hiçbir şey olmaz. Ama dünyanın en büyük 20 ülkesinden biri sizsiniz, siz nasıl 'Benim kaynağım yok' dersiniz. Kaynak var. Ama yerinde kullanılmıyor.



CHP iktidarında biz kesim hesap komisyonu kuracağız. Bu komisyonun başkanı da muhalefetten olacak. Bütçe ile ilgili bana hesap sorulacak.





AKP'nin Kurultaya davet edilmemesi



Samimi söylüyorum bilmiyorum. Ben grup başkan vekiliydim, istifa ettim. Davet edilmemesi yanlıştır. Ama bu süreç çok hızlı gelişen bir süreç oldu. Zaten sizler de gördünüz, çok düzenli bir kurultay da olmadı. Benim de şikayetim oldu. Ama böyle bir eksikliğimiz olduysa tüm siyasi partilerden özür dileriz. Bir dahaki kurultayda bu eksikleri gideririz.