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'Recep Bey parka çöp atarken yakalandı'

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte temizlik bilincinin artırılması için yapılan bazı afişler polemik konusu oldu.

03 Şubat 2011 02:00

T24 - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte temizlik bilincinin artırılması için yapılan bazı afişler polemik konusu oldu.

'Tamamen tesadüf'

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin billboardlara astığı “Recep Bey Atatürk Parkı’na çöp atarken yakalandı”, “Nimet Hanım falezlerden çöp atarken yakalandı”, “Bülent Bey arabadan çöp atarken yakalandı”, ifadelerine yer verilip sonuna “Şehrimizi temiz tutalım” şeklinde yazılan afişler AK Partilileri kızdırdı. Recep Bey isminin bilinçli olarak seçildiğini öne süren AK Parti İl Başkan Vekili Ömer Duman, afişlerin kaldırılması için yasal yollara başvuracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi ise isimlerin tesadüf olduğu ve afişlerin de 20 gün billboardlarda kalacağı vurgulandı.

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