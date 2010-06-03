'Recep Bey' ile ilk temas

T24-

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 17. Olağan Genel Kurulu’na katılan ikili birbirinin elini sıktı.

İki liderin ilk kez biraraya geldiği kurulda karşılıklı atışma da vardı.Erdoğan Kılıçdaroğlu'na, "Yapamayacağınızı vaat etmeyeceksiniz. Yok öyle 25 kuruşa simit" diye seslenince, Kılıçdaroğlu'nun yanıtı gecikmedi.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan çok güzel bir şey söyledi. Popülizm bir tuzaktır, politik olarak bunun seslendirilmesi hiç ama hiç doğru değildir. Aynen katılıyorum. Ama Tunceli’de Allah’ın kışında, buzdolabını ben mi dağıttım? Kim yaptı bunu. Başbakan diyor ki, paramız çok değerli, paramız değerli olduğu için şikayet ediyorlar. İnsaf, para yerinde ise değerlidir. Doğru ise değerlidir. Olduğundan fazla değerli görürseniz cezasını siz çekersiniz" dedi.

Başbakan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada İsrail'le yaşanan krize değindi.

'İSRAİL HALKIYLA SORUNUMUZ YOK'

Erdoğan, "İsrail halkıyla sorunumuz yok, İsrail yönetimi sorunlu. Antisemitizmi istismar ederek katliamları örtmeye çalışmak artık inandırıcı değil" dedi.

Başbakan konuşmasına, "''Bölgede çocuklar fosfor bombalarıyla öldürüldükçe, bölgede çocuk parkları bombalandıkça, kadınların gözyaşı sel olup aktıkça, okullar, hastaneler bombalandıkça, çocuklara ilaç, gıda götüren, yiyecek, oyuncak, inşaat malzemesi götüren gönülüler katledildikçe bölgeye barış gelmez, bölgede hiç kimse için refah ve istikrar söz konusu olmaz, olamaz.

Bu saldırgan tavırlardan, bu hırçın politikalardan bölgenin hiç bir ülkesi kazanç sağlayamayacağı gibi İsrail de İsrail halkı da kazanç sağlayamaz. Gazze'de, Kudüs'te Akdeniz'de bir haydut yaklaşımıyla, bir korsan yaklaşımıyla kuralsız, hukuksuz şekilde yürütülen şiddet politikalarıyla tüm dünyayı karşısına alan meydan okumalarla hiç kimse bir şey elde edemez. Kimileri buna sesiz kalabilir, birileri buna göz yumabilir, zoraki kınamalarla, gönülsüz açıklamalarla birileri bu zorbalığı teşvik edebilir. Ama biz artık bu zorbalığa, bu saldırganlığa göz yummayız, boyun eğmeyiz, görmezden gelemeyiz.

Şu iki gün içerisinde uluslararası toplumun tepkisinin çekilmesi, yanlıştan dönülmesi, yaraların sarılması için ilk planda ne yapılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Daha işimiz bitmiş değil. Bir çok ülke liderleriyle telefon görüşmeleri yaparak, hissiyatımızı kendileriyle paylaştık'' diyerek devam etti.

'TEK ÇABAMIZ BARIŞ'

Başbakan Erdoğan, ''İsrail'in bu anlayışla, kafa yapısıyla devam etmesi durumunda bölgedeki en önemli dostunu kaybetmek üzere olduğunu'' belirterek, ''Onun için İsrail yönetiminin kendini çek etmesi, 'biz ne yapıyoruz demesi lazım' Bugün bizim yaptığımız sadece dostluğu koruyabilme gayretiydi. Ama İsrail yönetimi maalesef bunun farkında olmadı ve tarihi bir yanlışı yaptı. Bunu sadece Türkiye'ye karşı da yapmadı, 32 ülkenin insanına karşı yaptı. Gemilerde silah yoktu, sadece insani yardımlar vardı. Bu gün de çabamız sadece barış'' dedi.