Recep Akdağ'dan Ahmet Türk'e: Ne demek istiyorsun arkadaş?

T24- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Diyarbakır’da bir sağlık personelinin PKK tarafından kaçırılması konusunda görüş bildiren bağımsız milletvekili Ahmet Türk’ü ağır sözlerle eleştirdi.

Akdağ, “Ahmet Türk bu olay için konuşma yapıyor, ‘Ortak aklı kullanamazsak, buna benzer olaylar olacaktır’ diyor. Ne demek istiyorsun sen arkadaş? Yol kesip ambulanstaki hamile hastaya ‘sen bu ambulansa niye biniyorsun’ diyorlar. Hani sen Kürt halkının iyiliğini istiyordun. Bölgeye hizmetten rahatsız oluyorlar” dedi. Akdağ, şunları söyledi:





Kepenk kapattırdılar





“Hakkâri Yüksekova’ya Başbakanımızla hastane açmaya gitmiştik. Orada terör örgütü, vatandaşın açılışa gelmesini engellemek için bütün Yüksekova’yı karıştırdı. Kepenk kapattırdılar, molotofkokteylleri attılar, bir ambulansın önünü kestiler, içindeki hamile kadına ‘sen bu ambulansa niye biniyorsun’ diye sordular. En son Diyarbakır Lice’de bir sağlık personeli ile 2 Silahlı Kuvvetler personelini kaçırdılar. Hani siz sözde Kürt halkının temsilcisiydiniz, iyiliğini istiyordunuz? Yalan bunlar. Ne kadar hizmet giderse o kadar rahatsız oluyorlar. Lütfen bunu BDP’li arkadaşlara sorun.





Doktora saldırı





Esenyurt Devlet Hastanesinde doktorlara darp girişiminde bulunuldu. Bunu asla kabul etmiyoruz. Bu yaklaşım maganda talepleri olan, psikopat talepli insanların yaklaşımı. Bunlar karakter arızası kimseler yani. İşiniz görülmüyor mu hasta hakları birimine gidin 184 numaralı telefonu arayın. Tedbir aldık. Kamera sistemlerinin güvenlik görevlilerinin sayısının onlarca katına çıkarılması var.”