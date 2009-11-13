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Yaşam

Recai Kutan’ın eşi vefat etti

Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde genel başkanlık yapan Recai Kutan’ın eşi Mebrure Kutan dün vefat etti.

13 Kasım 2009 02:00

Milli Görüş’ün lideri, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın siyasi yasaklı olmasının ardından Fazilet Partisi ve Saadet Partisi’nde genel başkanlık yapan Recai Kutan’ın eşi Mebrure Kutan (74) bir aydır kolon kanseri tedavisi gördüğü Güven Hastanesi‘nde dün vefat etti.

3 çocuk annesi Mebrure Kutan’ın vefat haberi üzerine Kutan’ın Beysukent’teki evine hem Ak Parti’den hem de Saadet Partisi’nden taziye ziyaretine gelenler oldu. Erbakan, saat 16.00’da taziyeye geldi.

Erbakan’ın ayrılmasının ardından saat 17.40’ta da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşiyle birlikte Kutan’ın evine geldi. Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek de ziyarette bulundu.

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