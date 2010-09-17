-RECAİ BİRGÜN EVİ KİRAYA VERMEYECEK TBMM (A.A) - 17.09.2010 - İzmir Bağımsız Milletvekili Recai Birgün, Rahşan Ecevit'i üzmesi ve ev kiralama kararının yanlış algılanmasından dolayı, Oran'daki evi kiraya vermekten vazgeçtiğini bildirdi. Birgün, yaptığı yazılı açıklamada, Ecevitlerin kendisine verdiği Oran'daki evi kiraya verme girişimi ile ortaya çıkan haberlerin, daha önce yaşanan birtakım olayların sonucu olduğunu ifade etti. 2000 yılında koruma hizmeti vermeye başlamasıyla birlikte, Ecevit ailesi ile aralarında saygı, sevgi, koruma hissi ve yüksek güvene dayalı bir ilişki yaşandığını belirten Birgün, söyledikleri ve fikirlerinin her zaman onların yararına olduğunu, asla sorgulanmadığını, aralarında hiçbir zaman güven bunalımı yaşanmadığını bildirdi. Recai Birgün, eski Başbakan Bülent Ecevit'in vefatından sonra, Rahşan Ecevit ve Ecevit soyadından faydalanmak isteyen bir çok art niyetli insanın ortaya çıktığını ve kişisel çıkarları için Ecevit'i etkilemeye çalıştıklarını öne sürdü. Bu kişilerle ilgili olarak Rahşan Ecevit'i uyardığını belirten Birgün, ''Bu kişiler, niyetlerini bildiğimden dolayı hakkımda inanılmaz karalama çalışmaları başlattılar ve zamanla da bunda başarılı oldular'' dedi. -''RAHŞAN ECEVİT'İ KULLANIYORLARDI''- Bağımsız Milletvekili Birgün, şunları kaydetti: ''Bu insanlar, kişisel çıkarları doğrultusunda Rahşan Ecevit'i kullanıyorlardı ve aramızda sarsılmaz gördüğüm saygı ve sevgiyi yıpratmışlardı. Asla ve asla sorgulanmayacak olan güven duygusu, menfaate aç insanlar tarafından çalınmıştı. Bu olanlara inanmakta güçlük çekip kendime yediremediğimden Rahşan Ecevit'in tarafıma verdiği tepkiler nedeniyle araya mesafe koydum. Rahşan Ecevit'e nedenlerini anlatmama rağmen, Anayasa maddelerinin değişikliği görüşmelerinde verdiğim destek de yanlış yorumlanarak aleyhime kullanıldı. Tüm bu olayların arasında, yaşadığımız 80 metrekare 2+1 lojmanın yetmemesi üzerine, daha büyük bir ev ararken Ecevitler, kendi evlerinde oturabileceğimi teklif etti. Ben de kirasını ödemek koşuluyla evlerinde oturabileceğimi beyan ettim. Bu evi daha sonra bana bağışlamışlardır. 2009 yılında banka kredisiyle müstakil bir ev aldım. Oran'daki ev boş kalınca, hiçbir art niyetim olmadan evi kiraya vermek istedim. Bunun duyulmasıyla, konuyla ilgili ilgisiz bir çok kişi tarafından yanlış yorumlamalara maruz kaldım. Rahşan Ecevit'in bu kararımdan etkilendiğini ve kırıldığını öğrendim. Sayın Ecevit'i üzdüğü ve bu kararımın yanlış algılanmasından dolayı evi kiralama isteğimden vazgeçiyorum.''