-Real Madrid: 1 - FC. Barcelona: 2 MADRİD (A.A) - 19.01.2012 - İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında FC Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 yenerek, rövanş için üstünlük elde etti. ''El Clasico'' olarak adlandırılan Real Madrid-FC Barcelona maçında ev sahibi takım hızlı başlayıp, 11. dakikada Ronaldo'nun güzel golüyle 1-0 öne geçti. Bu sezon ligdeki 3-1'lik maçta olduğu gibi yenik duruma düştükten sonra toparlanan ve Real Madrid'in üzerine giden Barcelona, ilk yarıda yakaladığı iki pozisyonu değerlendiremese de ikinci yarıya kornerden gelen topu ağlara yollayan Puyol'un golüyle başladı. Skora eşitliğin gelmesinin ardından ataklarını sürdüren Barcelona, Messi'nin asistinde topla buluşan Abidal'ın Real Madrid ağlarını havalandırmasıyla 2-1 öne geçti. İki defans oyuncusuyla gollerini bulan Barcelona, Kral Kupası'nda yarı finale yükselmek için önemli bir avantaj yakaladı. Bu arada, Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'deki süpriz isimleri Portekizli Carvalho ve milli futbolcu Hamit Altıntop oldu. Bu sezon Real Madrid ile sadece 6 maçta yedeklerden oyuna giren ve toplamda 99 dakika oynayan Hamit, ilk kez ilk 11'de yer aldı. İlk ''El Clasico'' maçını oynayan Hamit'in, sakat olan Di Maria'nın açığını kapatmaya çalışsa da heyecanlı olduğu, top kaybı yapıp, Mourinho'nun verdiği fırsatı iyi değerlendiremediği görüldü. 27 Eylül'den bu yana forma giymeyen ve geçtiğimiz ay sakatlık yaşayan Carvalho da Barcelona karşısında ilk 11'de yer almasıyla şaşırttı. Real Madrid'deki diğer milli futbolcu Nuri Şahin ise teknik direktör Mourinho'nun tercihiyle maç kadrosunda yer bulamadı. Öte yandan, Real Madrid, 217. El Clasico maçında Barcelona'ya karşı olan üstünlüğünü kaybetti. Barcelona aldığı galibiyet ile Real Madrid gibi galibiyet sayısını 86'ya çıkartırken, iki takımın 45 beraberliği bulunuyor. Barcelona'da Messi 300. resmi maçına çıkarken, Xavi ise 30. kez El Clasico maçı oynayarak Katalan takımının tarihinde en fazla El Clasico oynayan üç futbolcudan biri oldu. Xavi, rövanş maçında oynaması halinde Barcelona'da en fazla El Clasico oynayan futbolcu olarak tarihe geçecek. İki takımın teknik direktörleri arasındaki mücadele ise Guardiola, Mourinho'ya karşı üstünlüğünü daha da artırdı. 9 El Clasico'da Guardiolalı Barcelona'nın, Mourinholu Real Madrid karşısında 5 galibiyeti, 3 beraberliği ve 1 yenilgisi bulunuyor. Kral Kupası çeyrek finalinde rövanş maçı 25 Ocak'ta Nou Camp'ta oynanacak. Stat: Santiago Bernabeu Hakem: Muniz Fernandez xx Real Madrid: Casillas xx, Sergio Ramos xx, Carvalho xx, Coentrao x, Pepe x (Dk. 80 Granero), Hamit Altıntop x, Xabi Alonso xxx, Lass Diarra xx (Dk. 66 Mesut Özil x), Cristiano Ronaldo xx, Higuain x (Dk. 66 Callejon), Benzema xx. FC Barcelona: Pinto xx, Abidal xx, Puyol xxx, Pique xx, Alves xx, Xavi xx (Dk. 86 Thiago), Busquets xx, İniesta xx, Fabregas xx (Dk. 88 Cuenca), Messi xx, Alexis (Dk. 82 Adriano) xx. Goller: Dk. 11 Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Dk. 49 Puyol, Dk. 77 Abidal (Barcelona) Sarı Kartlar: Dk. 19 Pique, Dk. 55 Busquets, Dk. 79 Puyol (Barcelona), Dk. 16 Pepe, Dk. 58 Coentrao, Dk. 67 Callejon (Real Madrid)