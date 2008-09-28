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Spor

Real'i Van Nistelrooy kurtardı

28 Eylül 2008 03:00


Real Madrid, son dakikada bulduğu golle Real Betis'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. 

Ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini almak isteyen Real Madrid, 19. dakikada Heinze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol taraftan kazanılan frikiği Van der Vaart kullandı. Arjantinli oyuncu kafayla Madrid'i öne geçiren golü kaydetti. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

54. dakikada Marcelo'nun ceza sahasında Damia'yı indirmesiyle kazanılan penaltı atışında, topun başına Sergio Garcia geçti. Penaltıyı kaçıran eski Zaragozalı forvet, kaleciden dönen topu tamamlayarak skora denge getirdi. Penaltı pozisyonunda Marcelo, son adam olduğu için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

81. dakikada Sergio Garcia çift sarı karttan oyundan atıldı ve böylelikle Real Betis de on kişi kaldı.

Maçın son dakikasında sol kanattan Robben ile gelişen kontratakta topla buluşan Van Nistelrooy, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve Madrid ekibi, böylelikle üç puanın sahibi oldu.

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