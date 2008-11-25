Real'den tek atış!..



Şampiyonlar Ligi (H) Grubu maçında Real Madrid, Bate Borisov'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 7. dakikasında Raul'dan geldi.



Real Madrid, Bate Bate Borisov karşısında aldığı galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki puanını 9'a yükselterek ikinci tura kalmayı garantiledi. Bate Borisov ise 2 puanda kaldı ve Avrupa defterini kapattı.



Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki maçlar 10 Aralık'ta oynanacak olan Juventus - Bate Borisov ve Real Madrid - Zenit maçlarıyla tamamlanacak

