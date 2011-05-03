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REAL MADRİDLİ BENZEMA DA MESSİ HAYRANI ÇIKTI BARCELONA (A.A)

03 Mayıs 2011 21:50

-REAL MADRİDLİ BENZEMA DA MESSİ HAYRANI ÇIKTI BARCELONA (A.A) - 03.05.2011 - Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema, takımının bu gece Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında karşılaşacağı Barcelona takımının Arjantinli forveti Lionel Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi. Benzema, yaptığı açıklamada, Real Madrid'in Brezilyalı eski oyuncusu Ronaldo'dan çok etkilendiğini belirterek, ''Ancak Messi benim için şu anda dünyanın en iyi oyuncusu. Onun yaptıklarını yapabilecek başka birisini göremiyorum. Bu oyuncuyu çok beğeniyorum'' dedi. Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Barcelona'ya 2-0 yenildikten sonra hafta sonunda da Real Zaragoza'ya 3-2 mağlup olduklarını hatırlattı ve ''Kendimize geldik, Nou Camp'daki maçı kazanmak için 90 dakikamız var. Herkes zor olduğunun bilincinde, elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu.

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