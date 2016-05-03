Real Madrid'le Juventus arasında dev takas iddiası

İspanyol basını, Real Madrid ile Juventus'un çok önemli bir takas anlaşmasının eşiğinde olduğunu yazdı. İddiaya göre İspanyol ekibinin oyuncusu James Rodriguez ile İtalyan temsilcisinin yıldızı Paul Pogba takas edilecek.

2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği performans ile dikkatleri çeken ve Monaco'dan Real Madrid'e transfer olan Güney Amerikalı orta saha oyuncusu James Rodriguez, ikinci sezonunu tamamladığı Real Madrid'de etkili bir performans göstermeyi başaramadı. İsmi bir süredir transfer söylentilerine karışan Rodriguez, sıkla İtalyan devi Juventus ile anılıyordu.

Juventus'un orta sahasında ise piyasanın belki de en dikkat çeken ismi olan Paul Pogba, Barcelona veBayern Münih gibi isimlerin yanı sıra Real Madrid ile de anılıyor. Özellikle Madrid ekibinin Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane'ın genç vatandaşını kadroda görmek istediği her gün basının gündeminde olurken, El Mundo Deportivo çok tartışılacak bir takas iddiasını öne sürdü.

Eurosport'taki habere göre, Zidane'ın kullanmayı çok sevdiği 3 forvetli sistemde (4-3-3) Rodriguez'in fark yaratmasının mümkün olmadığının söylendiği habere göre, değeri 100 milyon euro civarında olduğu iddia edilen Pogba için Madrid'in Rodriguez kozunu oynayarak fiyatta büyük bir düşüş yaratmak istediği öne sürüldü. Zidane'ın Ronaldo-Benzema-Bale üçlüsünün arkasında 3 orta saha Modrid-Kroos-Casemiro'yu oynattığı ve Pogba'nın bu orta saha için tam uyum sağlayacak isim olduğu hatırlatılırken, Juventus'un da uzun süredir forvet arkasında oyunu yönlendirecek bir yıldız arayışında olduğu biliniyordu.

Bu Juventus ve Real Madrid arasındaki ilk takas iddiasdı değil. Daha önce de İtalyan basınından Tuttosport Juventus'un Real Madrid'in bir diğer orta saha oyuncusu Isco için Madrid ekibini eski forveti Alvaro Morata'yı önerdiği iddia edilmişti.