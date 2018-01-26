Real Madrid'den 300 milyon Euro'luk "devrim" harekatı

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin çok uzağında kalan Real Madrid, önümüzdeki sezon kapsamlı bir kadro revizyonu yapmak için çalışmalara şimdiden başladı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde en pahalı transferini 30 milyon Euro’ya Atletico Madrid'den Theo Hernandez'i kadrosuna katarak gerçekleştiren eflatun-beyazlılar, önümüzdeki transfer dönemini ise bir hayli hareketli geçirecek gibi gözüküyor.

İspanya'nın Marca gazetesi bugün ilk sayfadan duyurduğu haberinde Real Madrid yönetiminin sezon sonunda transferler için 300 milyon Euro’luk bütçe ayırdığını okuyucularıyla paylaştı. "Devrim için kasada 300 milyon" başlıklı haberde, son birkaç transfer dönemini mütevazı hamlelerle geçiren Madrid ekibinin kadro revizyonu için böylesine büyük bir transfer bütçesini ayırmakta sıkıntı yaşamayacağı vurgulandı.

Sezon sonunda Karim Benzema, Gareth Bale, hatta Cristiano Ronaldo ile yolları ayırmayı planladığı iddia edilen Real Madrid'in, ezeli rakibi Barcelona'nın eski yıldızı Neymar başta olmak üzere Robert Lewondowski ve Eden Hazard gibi önemli yıldızları kadrosuna katmaya çalışacağı iddia edilmişti.

La Liga'da 20. hafta itibariyle lider Barcelona'nın 19 puan gerisine düşen Real Madrid, son olarak Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Leganes'e evinde mağlup olarak turnuvadan elenmişti. (Eurosport)