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Spor

Real Madrid'den 2000 doğumlu oyuncuya 61 milyon euro

Real Madrid'in Vinicius ile anlaşması 12 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek

08 Mayıs 2017 19:37

Güney Amerika U17 Şampiyonası'nın gol kralı ve en iyi oyuncusu, Temmuz 2000 doğumlu Vinicius Junior'u Barcelona'nın elinden kapan Real Madrid'e bu transfer operasyonunun 61 milyon euroya mal olacağı öne sürüldü.

Flamengo ve Brezilya futbolunun genç yıldızı Vinicius Junior, 2018 yazından itibaren Real Madrid futbolcusu olacak. İspanyol gazeteleri bu transferi dün duyurmuş, futbolcu için 40 milyon euro bonservis ödeneceği belirtilmişti.

Ancak son haberlere göre futbolcunun Real Madrid'e maliyeti 61 milyon euroyu bulacak. Brezilya Gazetesi Globo Esporte, Barcelona'nın futbolcunun serbest kalma bedeli 30 milyon euroyu ödeyeceğini Flamengo'ya bildirdiğini, ancak Real Madrid'in bu rakamın üstüne çıktığını yazmıştı.

İspanyol Sport Gazetesi, son olarak toplam 61 milyon euroluk bir maliyet çıkardı. Bunun 45 milyonu Flamengo'ya ödenecek. 8 milyon euro futbolcunun menajeri alacak. 8 milyon euroluk bonus Real Madrid'deki performansına bağlı olacak.

Real Madrid'in Vinicius ile anlaşması 12 Temmuz 2018'de yürürlüğe girecek.

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