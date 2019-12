Real Madrid takım değil

T24 - Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Lyon takımına 1-0 yenilen Real Madrid'e İspanyol basını ağır eleştirilerde bulundu.



İspanyol basını, dünkü mağlubiyetin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde son 5 yıldır çeyrek finale kalmayı başaramayan ve tarihinde Lyon'u deplasmanda hiç yenemeyen Real Madrid için “kötü şansın” devam ettiğini yazdı.



İspanyol basınında yer alan haberlerde, eleştiri okları teknik direktör Manuel Pellegrini'ye yönlendirilirken, Marca gazetesi, Lyon pozisyonları değerlendirmiş olsa maçın 3-0 veya 4-0 bitebileceğini savunarak, alaylı bir dille, fark yemediği için Real Madrid'e “Teşekkürler!” ifadesini manşetine çıkardı. “İnanılmaz, ama gerçek Pellegrini, çimi suçluyor” yazan Marca, “Real Madrid düş kırıklığı yaratan bir oyunla Lyon'a yenildi ve beyaz düş (Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline kalmak) tehlikeye girdi. Lyon, disiplinli, hızlı ve etkili bir takım olarak daha üstündü. Lyon'dan çok kötü haberlerle dönen Real Madrid, rövanşta kart cezalıları Marcelo ve Xabi Alonso'yu oynatamayacak” değerlendirmesini yaptı.



“Madrid, ölçüsüne uygun oynayamadı” diyen As gazetesi de, Real Madrid'de Cristiano Ronaldo'nun arkasında “takım olmadığı” görüşünü öne çıkardı. As, “bu sonuç ve oyunla Bernabeu'da turu geçmenin zor olduğunu” savundu.



Lyon'un Real Madrid karşısında aldığı galibiyet, diğer İspanyol gazetelerinde ise şu ifadelerle yer aldı: El Pais “Lyon, Madrid'i affetti. Ruhsuz ve avare Real Madrid, sadece sonlara doğru güçlendi”, El Mundo “Eski korkutucu görüntüler geri dönüyor. Madridli futbolcular dikey oyuna şartlandırılmış. Turu geçmek zorlaştı”, Sport “Lyon, Real Madrid için talihsiz bir saha olmaya devam ediyor”, El Mundo Deportivo “Real, Lyon'da yine nakavt oldu”.



Maç sonrası basına yapılan açıklamalarda ise Pellegrini “Lyon beni şaşırtmadı, defansif bir oyun oynayacağını tahmin ediyordum. Ama biz top ile kötü oynadık. Lyon fizik gücü çok yüksek bir maç çıkardı. Çok koştu, sahanın her yerini kapattı. Takımda gerileme olduğu için endişeliyim” derken, Real Madrid'in spor direktörü Jorge Valdano “Kötü bir futbol oynadık ve kötü bir izlenim verdik” şeklinde konuştu.