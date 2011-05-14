-REAL MADRİD HAMİT'İN PEŞİNDE ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Bayern Münih, Real Madrid'in Hamit Altıntop'u istediğine dair haberleri doğruladı. Kulüp Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman basınına yaptığı açıklamada, ''Real Madrid'in Hamit Altıntop ile ilgilendiği doğru. Mecbur olmadıkları halde bize futbolcuyla ilgilendikleri bilgisini ilettiler'' diye konuştu. Rummenigge, Hamit'in bu sezon sadece 3 kez Bayern Münih'in ilk 11'inde yer aldığını hatırlattı ve bunun Hamit için yeterli olmadığını, futbolcunun alacağı karara saygı duyacaklarını ifade etti. Rummenigge, futbolcunun, Bayern Münih ile bu sezon sona erecek kontratını uzatmak istemediğini ve bunu kulüp yönetimine bildirdiğini de kaydetti.