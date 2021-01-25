Real Madrid, Haaland'ı istiyor

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, Bundesliga ekiplerinden Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın peşinde.

Son dönemin transferdeki sessiz kulübü Real Madrid, futbol dünyasında yankı uyandıracak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor.

İspanyol basını, eflatun-beyazlıların, Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Chelsea, Manchester United gibi takımların da kadrosuna katmak istediği Haaland için Real Madrid girişimlere başlamaya hazırlanıyor.Özellikle Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı sonrası hücum hattında sorun yaşayan İspanyol devi, Norveçli genç yıldız ile bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

Real Madrid, Chelsea ve Manchester United'ın da ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu için kulübüne yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi.