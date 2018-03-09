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Spor

Real Madrid, Emre Can için harekete geçti!

Yıldız futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

09 Mart 2018 15:09

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Can için Juventus'un ardından Real Madrid de devreye girdi.

Bu sezon sergilediği performansla Jurgen Klopp'un vazgeçilmezleri arasına giren Emre Can için Avrupa'nın devleri transfer yarışında. 2018 yazında Liverpool ile bitecek sözleşmesini uzatmayan Türk asıllı Alman orta sahayı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen ekipler arasına Real Madrid de eklendi.

İtalyan basınına konuşan Emre Can'ın menajeri, Juventus ve Bayern Münih'in ardından İspanyol temsilcisinin de 24 yaşındaki futbolcu için kendisiyle temasa geçtiğini açıkladı. Juventus ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Emre Can'ın İtalya deviyle yıllık 5 milyon Euro üzerinden 5 sezonluk sözleşme üzerinde mutabakata vardığı iddia ediliyordu.

(beIN Sports)

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