Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye 170 milyon Euro teklif edecek!

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid'in transferde rotasını Eden Hazard'a çevirdiği ifade edildi.

İngiltere'de yayım yapan Daily Mail gazetesi, İspanyol ekibin Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.

Haberde Real Madrid'in, Chelsea'yle olan sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan 27 yaşındaki Belçikalı futbolcu için astronomik bir teklif yapacağı yazıldı. Buna göre Ronaldo'nun satışından 105 milyon euroluk bir gelir elde eden Madrid ekibi, Hazard için Chelsea'ye 170 milyon euro teklif edecek.

Öte yandan Hazard, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Zidane olsun veya olmasın, Real forması her zaman özeldir." ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin yıldızı, daha önce verdiği bir demeçte de Real'in rüyalarını süsleyen bir kulüp olduğunu söylemişti.

Öte yandan Chelsea yönetiminin de haftalık 300 bin sterlik isteyen yıldız futbolcunun taleplerini karşılamakta zorlandığı ve Hazard'ın satışına onay vereceği belirtildi.

Altı yıldır Chelsea forması giyen Belçikalının şu anki piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösteriliyor.

Hazard, Dünya Kupası'nda son dörde kalan Belçika Milli Takımı'yla 5 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.