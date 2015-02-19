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Spor

Real Madrid çeyrek finale göz kırptı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Basel ve Porto 1-1 berabere kalırken, Real Madrid deplasmanda Schalke'yi 2-0 mağlup etti

19 Şubat 2015 02:53

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid deplasmanda Schalke 04'ü Ronaldo ve Marcelo'nun attığı gollerle 2-0 yendi.

Portekizli yıldız Ronalda, 26. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kafayla topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın 79. dakikasında Marcelo Real Madrid'i 2-0 öne geçiren golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid maçı da 2-0 kazandı.

Schalke 04’de Klaas-Jan Huntelaar karşılaşmanın 33. dakikasında sakatlandı. Hollandalı futbolcunun yerine 18 yaşındaki Felix Platte oyuna dahil oldu.

Maçın rövanşı 10 Mart'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak.

 

Porto avantajlı dönüyor

 

Günün diğer maçında ise İsviçre ekibi Basel evinde Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı. İlk Golü 11'inci dakikada Derlis Gonzalez kaydetti.

79'da ise Danilo Luiz'in golü maça beraberliği getirdi.

 

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