Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'da liderlik mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.



Tüm dünyanın merakla beklediği maç, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan son 7 maçta Real Madrid kazanamadı. İki tanesi kral kupası maçı olmak üzere son yedi maçın dört tanesini Barcelona kazanırken üç maç berabere sona erdi.

Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında Real Madrid'i yenmeyi başardı ve bu alanda bir rekora imza attı.

Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda?

Real Madrid-Barcelona maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00’da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.