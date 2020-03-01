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Spor

Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda yayınlanacak?

La Liga'daki Real Madrid-Barcelona maçı saat 23.00'ten itibaren canlı yayınlanacak

01 Mart 2020 14:25

La Liga'da liderlik mücadelesi veren Barcelona ve Real Madrid 26. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği maç, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan son 7 maçta Real Madrid kazanamadı. İki tanesi kral kupası maçı olmak üzere son yedi maçın dört tanesini Barcelona kazanırken üç maç berabere sona erdi.

Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında Real Madrid'i yenmeyi başardı ve bu alanda bir rekora imza attı.

Real Madrid-Barcelona maçı hangi kanalda?

Real Madrid-Barcelona maçı 1 Mart Pazar günü saat 23:00’da başlayacak. Mücadele D-Smart, Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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