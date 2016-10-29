Real Madrid, Alaves deplasmanını 4 golle geçti

La Liga'da lider Real Madrid 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Alaves'i deplasmanda Ronaldo'nun hat-trick yaptığı maçta 4-1 yendi.

Alaves deplasmanında 7. dakikada Deyverson'un golüyle yenik duruma düşen Real Madrid, 17. dakikada Ronaldo'nun penaltısıyla beraberliği yakaladı. Son haftaların eleştirilen ismi Ronaldo, 33. dakikada bu kez ceza sahası dışından attığı golle konuk takımı öne geçirdi.

2. yarıda Real, Ronaldo'nun ayağından bir penaltı kaçırdı. Alaves'inberaberlik umutlarını bitiren Morata'nın 83. dakikadaki şık golü oldu. 88. dakikada ise Ronaldo hat-trickini tamamladı. Real Madrid de bu maçı 4-1 kazanarak zirvedeki yerini korudu.