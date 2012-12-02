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Spor

İspanya'daki Türk derbisini Real Madrid 2-0 kazandı

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, La Liga'daki puanını 29'a çıkardı ve ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki farkı, 5'e indirdi

02 Aralık 2012 10:56

Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti. Real'in golleri Ronaldo ve Mesut Özil'den geldi.

Madrid derbisini Mesut Özil'in takımı Real Madrid kazandı. Eflatun-beyazlılar, Arda ve Emre'li Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek, rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller ise, Ronaldo ve Mesut'tan geldi.

Maçta, ilk tehlikeli pozisyon 13. dakikada Atletico Madrid'den geldi. Sol kanattan gelen ortaya ön direkte dokunan Falcao'ya, kaleci Casillas izin vermedi.

Real Madrid, bu pozisyonun ardından, kontrolü eline aldı. Eflatun-beyazlılar, rakip sahada yaptığı baskıyla 15. dakikada golü buldu.

Arda Turan'ın elle müdahalesi sonrasında serbest vuruş kazanan Real Madrid'te topun başına Cristiano Ronaldo geçti. Ronaldo'nun golüyle, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarının başlarında beraberliği arayan Atletico Madrid, Falcao ile yakaladığı bu fırsatlarda beraberlik golünü atamadı.

Maçın 66. dakikasında ise Real Madrid'den 2'inci gol geldi. Hızlı gelişen atakta Ronaldo, Mesut Özil'in önüne bıraktı. Kontrolü sağlayan Mesut, bir vuruşla takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Kalesinde ikinci golü gören Atletico Madrid, maçın kalan bölümünde oyundan düştü. Ronaldo, biri frikikten olmak üzere, iki defa topu direğe nişanladı ve farkı artırma fırsatlarını değerlendiremedi.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Real Madrid, La Liga'daki puanını 29'a çıkardı ve ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki farkı, 5'e indirdi.

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