Real, Gijon'u 'Yedi'

La Liga'da 4. hafta maçları Çarşamba gecesi yapılmaya başlanırken, Real Madrid sahasında konuk ettiği Sporting Gijon'u 7-1 mağlup etti.





Real Madrid, evinde ağırladığı Sporting Gijon'a acımadı ve 7 gol atarak Bilbao'ya yolladı. Real Madrid'de Van der Vaart attığı 3 gol ve oynadığı futbolla yıldızlaşırken, Raul 5 maç sonra golle tanıştı.



Sezona 2-1'lik Deportivo la Coruna mağlubiyeti ile başlayan Real, aldığı galibiyetle üst üste 3 maçını da kazanırken, Van Der Vaart attığı 3 golle maça damgasını vurdu.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Real, golü bulmakta gecikmedi. 19. dakikada Van der Vaart takımını 1-0 öne geçirdi. 34'te tekrar sahneye çıkan Hollandalı yıldız durumu 2-0'a getirirken, 38'de Higuain farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.



Real Madrid ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Van der Vaart kendisinin üçüncü, Real Madrid'in dördüncü golünü attı. 51. Dakikada Van der Vaart'ın pasını çok iyi değerlendiren Robben farkı 5'e çıkardı.



Bu golden 2 dakika sonra Kiki Mateo, Gijon'un teselli golünü attı. Real Madrid, Raul'un 59 ve 65. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 7-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.



Gijon'un kalecisi Sergio Sanchez, 4 maçta kalesinde 19 gol görerek bu alanda ilginç bir istatistiğe imza atmış oldu.



La Liga'da dün gece alınan sonuçlar :



Real Madrid - Sporting Gijon 7 - 1

Osasuna - Deportivo La Coruna 0 - 0

FC Barcelona - Real Betis 3 - 2

Sevilla - Espanyol 2 - 0

Villarreal - Racing Santander 2 - 0

Getafe - Atletico Madrid 1 - 2

Perşembe gecesinin programı

Mallorca - Numancia 21:00

Malaga - Valencia 21:00

Valladolid - Almeria 21:00

Recreativo Huelva - A.Bilbao 21:00



