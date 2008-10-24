T24 LogoT24 Logo
Spor

Real farka koştu

Real Madrid, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe akşamı Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırladı.

24 Ekim 2008 03:00


Euroleague'in favorileri arasında gösterilen Real Madrid, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe akşamı Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırladı. Madrid ekibi, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 87-66 galip ayrıldı.

Real'i galibiyete taşıyan isimlerin başında 7/9 iki sayı isabetiyle 17 sayı kaydeden eski Pınar Karşıyaka'lı Quinton Hosley geldi. Felipe Reyes 16 sayı, 6 ribaunt, Jeremiah Massey 10 sayıyla oynadı.

Yunan ekibinde ise eski Efes Pilsen'li Goran Nikolic ve Ioannis Georgallis 12'şer sayı, Levon Kendall 10 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24