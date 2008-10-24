Real farka koştu



Euroleague'in favorileri arasında gösterilen Real Madrid, Devler Ligi'ndeki ilk maçında Perşembe akşamı Yunanistan'ın Panionios ekibini ağırladı. Madrid ekibi, baştan sona üstün götürdüğü maçtan 87-66 galip ayrıldı.



Real'i galibiyete taşıyan isimlerin başında 7/9 iki sayı isabetiyle 17 sayı kaydeden eski Pınar Karşıyaka'lı Quinton Hosley geldi. Felipe Reyes 16 sayı, 6 ribaunt, Jeremiah Massey 10 sayıyla oynadı.



Yunan ekibinde ise eski Efes Pilsen'li Goran Nikolic ve Ioannis Georgallis 12'şer sayı, Levon Kendall 10 sayı, 6 ribaunt ile oynadı.





