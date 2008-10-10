Real, ekonomik krizi önemsemiyor



İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) köklü takımlarından Real Madrid'in dünyayı kasıp kavuran ekonomik krizden etkilenmeyeceği ifade edildi.



Dünya piyasaları büyük bir ekonomik krizle boğuşurken, spor dünyası ve doğal olarak da futbol kulüpleri bu krizden en az hasarla ayrılmayı planlıyorlar. Ancak dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olan Real Madrid'de yöneticiler kriz nedeniyle herhangi bir endişe duymadıklarını açıkladılar.



Real Madrid Kulübü Genel Direktörü Jose Angel Sanchez, konuyla ilgili olarak Real Madrid Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Real Madrid ekonomik ve finanssal olarak çok iyi durumdadır. Biz gelir listesi bakımından dünyanın en iyi kulübü konumundayız. Bizim gelirimiz daima yükseliştedir. Bu nedenle Real Madrid'in finanssal durumunun çok açık ve güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Krizlerden orta vadede etkilenmemiz söz konusu değil" diye konuştu.



Yıllık kazancı 400 milyon dolardan fazla olan Real Madrid bu alanda dünyanın en çok gelir elde eden kulüpleri sıralamasında ilk sırada yer alırken, toplam bütçe anlamında da bir milyar doları aşkın cirosuyla dikkat çekiyor.