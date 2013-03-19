Real dev maç için erkenden yola çıkacak

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray’ın rakibi olan Real Madrid’in, İstanbul’da oynanacak maç öncesinde İstanbul’a iki gün önceden geleceği belirtildi. Real Madrid yönetiminin bu kararı, yoğun maç trafiğiyle yorgun düşen oyuncularını dinlendirmek için aldığı belirtildi.

Marca’nın haberine göre, milli takımlara toplam 17 oyuncu gönderen Real Madrid, oyuncularına iki gün izin verdikten sonra bugün antrenmanlara başladı. Birçok yıldız oyuncusundan yoksun olarak 30 Mart’ta deplasmanda oynayacağı Zaragoza maçına hazırlanan Real Madrid, 3 Nisan’da Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşması için kendi evinde Galatasaray’ı konuk edecek.

Real Madrid, Galatasaray ile rövanş maçını 9 Nisan’da oynayacak. İspanyol temsilcisi, maça daha iyi hazırlanmak ve oyuncularını dinlendirmek için 7 Nisan’da İstanbul’a gelerek kampa girecek.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, normalde maçtan bir gün önce yolculuk yapmayı tercih etse de, İstanbul’a dört saatten fazla süren yolculuğu maçın iki gün öncesine almaya karar verdiği belirtildi.