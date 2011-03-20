-REAKTÖRE TEKRAR ELEKTRİK VERİLDİ TOKYO (A.A) - 20.03.2011 - Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından soğutma sistemi hasar gören nükleer enerji santralinin 2 nolu reaktöründe elektrik arızasının giderildiği bildirildi. Japon Kyodo haber ajansı, Japon mühendislerin, Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin 2 nolu reaktöründeki elektrik bağlantısını onardıklarını ve reaktöre elektrik verildiğini duyurdu. Ajans, ayrıca Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nin (TEPCO,) nükleer enerji santralindeki 2 nolu reaktöre kablo ile bağlı olan 1 nolu reaktördeki kontrol odası, ışıklandırma ve soğutma işlevlerini yeniden çalışır hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Öte yandan Japonya hükümet sözcüsü Yukio Edano, Fukuşima Daiichi nükleer enerji santralinin, aşırı ısınan reaktörlerinde kontrol sağlandıktan sonra kapatılacağını bildirdi. Edano, enerji santralinin yeniden çalıştırılabilecek durumda olmadığını kaydetti.