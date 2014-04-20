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Dünya
Deutsche Welle

‘Reaktör sorunu aşıldı’

İran, 5+1 Grubu ile yürütülen nükleer görüşmelerde ağır su reaktörü Arak’la ilgili sorununun aşıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, reaktörde planlanandan daha az ölçüde plütonyum üretilmesi önerisi kabul edildi.

20 Nisan 2014 17:40


Nükleer görüşmelerde arabuluculuk görevi üstlenen İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, El Elam televizyonuna yaptığı açıklamada, Arak Reaktörü ile ilgili sorunun ‘uygulamada aşıldığını' söyledi. Salihi, “5+1 Grubu ülkelerine reaktörde daha önce planlanan plütonyum üretiminin sadece beşte birinin yapılması önerisini getirdik, onlar da bunu memnuniyetle karşıladılar” sözleriyle İran'ın teklifinin kabul edildiğini ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu azaltma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Yapımına ara verilen Arak Reaktörü, nükleer görüşmelerde temel anlaşmazlık noktalarından birini oluşturuyordu. Batılı ülkeler, reaktörün faaliyete geçmesinin ardından, atom bombası yapımında kullanılabilecek ölçüde plütonyum üretilebileceği endişesiyle reaktörün kapatılmasını veya ‘hafif su reaktörüne' dönüştürülmesini talep ediyordu. Ancak Salihi, bunun mümkün olmadığını, reaktörün tıbbi amaçlar doğrultusunda kullanılacağını ve bunun yalnızca bir ‘ağır su reaktörü' ile mümkün olduğunu dile getirdi.

Nükleer görüşmelere 5-9 Mayıs tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde devam edilmesi bekleniyor. İran ile geçen kasım ayında nükleer programının geriletilmesi konusunda uzlaşmaya varılmış, bunun üzerine ABD yaptırımları yumuşatma kararı almıştı. Varılan mutabakat ilk etapta 6 aylık bir süreyi kapsıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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