R.Ç davası 30 Nisan’a ertelendi

Diyarbakır’da eşcinsel olduğu için öldürülen R.Ç.’nin davası 30 Nisan’a ertelendi. Mahkeme, Kaos GL Derneği’nin davaya müdahillik talebini ise SPoD’un müdahilliğini öne sürerek “cinsel yönelimle ilgili tek bir derneğin yeterli olduğu” gerekçesiyle reddetti.

'Sizi Burada İstemiyorum'

Duruşma öncesinde R.Ç’nin annesi davanın takipçisi LGBT’lere ve hak savunucularına bağırarak “benim oğlum eşcinsel değildi, sizi burada istemiyorum” dedi. Anne, bir önceki duruşmada davanın takipçilerine “bizi sahipsiz bırakmayın,” demişti.



Duruşma salonuna girmeden önce aile yakınları LGBT’lere küfürler ederek saldırı teşebbüsünde bulundu. Polis, aile yakınlarına kuvvetli bir direnç göstermezken LGBT’lerin duruşmayı izlemesine izin vermedi. Arbedenin ardından LGBT’ler polis eşliğinde Adliye Sarayı’nın dışına çıkarıldı.



SPoD adına davaya katılan Avukat Fırat Söyle, annenin “amca yerine ben içeride yatayım” sözlerini ileterek davada hiçbir şahidin bulunmadığını belirtti.

'Nefret suçları yasası istiyoruz'

Dava sonrasında yapılan basın açıklamasını Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Aileleri İstanbul Grubu LİSTAG’dan bir eşcinsel annesi olan Günseli Dum okudu. Açıklamada “Nefret Suçları Yasasının bir önce yeni Anayasaya eklenmesi” talebi dile getirildi.



Davayı takip etmek üzere LGBT örgütlerinden Diyarbakır’dan Hebûn ve KeSKeSoR’un yanı sıra İstanbul’dan SPoD ve LİSTAG, Ankara’dan Kaos GL adliyedeydi. BDP’nin Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beşdaş, Halkların Demokratik Kongresi, DİKASUM Diyarbakır Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi, Kardelen Kadın Evi, KAMER Vakfı, Halklar ve Özgürlükler Partisi HAKPAR, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ESP ve Selis Kadın Derneği de davanın takipçileri olarak hazır bulundular. Pek çok LGBT genç de ailelerine açık olmamalarına rağmen davayı sahipsiz bırakmadılar.

Babası ve iki amcası tarafından eşcinsel olduğu için Temmuz 2012’de öldürülen R.Ç. davasının 5. duruşması 30 Nisan’da görülecek.