Rayların üstünde selfie çeken çocuk, tren altında kalarak can verdi!

İtalya'da tren raylarındaki çocukların tehlikeli oyunu faciayla son buldu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, selfie çekmek için raylara gelen 3 çocuk, tren yaklaşırken selfie yapmak istedi. Çocuklardan biri, hızla yaklaşan trenin altında kalarak can verdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, 13 yaşındaki Leonardo Celia, Soverato İstasyonu yakınındaki raylarda, iki arkadaşıyla birlikte tren yaklaşırken selfie yapıp sosyal medyada paylaşmak istedi. 3 arkadaş, fotoğraf çekimi için 2000 yılında meydana gelen selde 13 kişinin can verdiği demir köprü üzerindeki rayları seçti. Ancak bu sırada hızla gelen Taranto-Reggio Calabria seferini yapan tren, Leonardo Celia'ya çarparak, 10 metre kadar sürükledi. Celia, olay yerinde yaşamını yitirirken diğer iki çocuğun ise kendilerini kurtarmayı başardığı belirtildi.

Diğer çocuklar karakola götürüldü

Gözyaşları içinde yaşananları anlatan makinistin, çocukları fark ettiği anda treni durdurmak için çok çaba sarf ettiğini söylediği kaydedildi. Kazanın şokuyla diğer iki çocuğun olay yerinden kaçtığı daha sonra polis tarafından evlerinde bulunarak, ifadeleri alınmak üzere aileleriyle birlikte karakola götürüldüğü bildirildi.