-RAYLAR ÜZERİNDE GİDEN MAKAM ARACI SİVAS (A.A) - 13.03.2011 - TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü'nde ray üzerinde giden minibüs şeklindeki özel olarak dizayn edilmiş demiryolu taşıtı, 27 yıldan beri bölge istasyonlarını teftiş eden kurum yöneticilerine makam aracı olarak hizmet veriyor. TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Yol Müdürü İsmail Karahan, yıllar önce servis veya bölge müdürlerinin demiryolu denetimlerinde kullandığı ''oto'' adı verilen araçların 5-6 kişilik olduğunu hatırlatarak, ihtiyaçları karşılayacak yeni bir araca ihtiyaç duyulduğunu söyledi. 1984 yılında dönemin atölye şefi Sıddık Torun'un talebi üzerine yeni bir araç yapmak için kolları sıvadıklarını aktaran Karahan, ''Ben de o yıllarda makine mühendisi olarak göreve başlamıştım. Atölye Şefi Torun ile birlikte eski küçük otoların motorunu kullanarak bu aracı yapmaya başladık. Projelendirdiğimiz 'oto'nun tüm dizaynını da kendimiz yaptık. Kaporta malzemelerini temin ettik. Koltuklarına kadar tüm her şeyini atölyemizde dizayn ederek bunu imal ettik'' diye konuştu. -TÜRKİYE'DEKİ TEK ''OTO''- Karahan, 7 kişilik bir ekiple yaklaşık 5 ayda imal ettikleri ''oto''nun 16 yolcu kapasitesiyle Türkiye'de tek olduğunu belirterek, aracın yolcu taşımaktan ziyade bölge müdürlerinin yol denetimlerinde kullanıldığını belirtti. Aracın imal edildiği günden itibaren hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Karahan, ''O günden bu yana bölge yollarında, turnelerde, denetimlerde kullanıldı. Son zamanlarda klima takılarak daha da konforlu hale geldi'' dedi. Yol Müdürü İsmail Karahan, mazotla çalışan ''oto''yu tek makinistin kullandığını ifade ederek, aracın saatte 80 kilometre hıza ulaşabildiğini sözlerine ekledi.