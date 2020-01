Rowling içinde Harry Potter olmayan Harry Potter filmi yazıyor

Yazar JK Rowling, Harry Potter hayranlarını hem sevindirecek, hem de üzecek bir haber verdi. Harry Potter serisine yeni bir film katılacak ama, bu film bildiğimiz karakterleri ve onların hayatlarını anlatmıyor.

Warner Bros stüdyolarından yapılan açıklamaya göre Rowling, Harry Potter'ın Hogwarts'taki ilk senesinde 'Fantastic Beasts and Where to Find Them' (Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerede Bulunurlar) adlı ders kitabından yola çıkarak yeni bir film senaryosu yazıyor.

Ntvmsnbc'nin haberine göre Rowling Facebook sayfasındaki açıklamasında yeni filmin, Harry Potter'ın öncesi ya da sonrasını anlatmadığına değindi. Film, Harry'den 70 yıl öncesine giderek, New York 'ta başlayan bir büyücülük macerasını anlatacak.

Yeni filmin Harry Potter gibi seriye dönüşme ihitmali de hayranlarını heyecanlandıyor.

2001 ve 2011 yıllarında vizyona giren 8 Harry Potter filmi 7.7 milyar dolar gişe hasılatı yapmıştı.

Harry Potter'ın devamı olmayacak

Rowling’in Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

“Her şey Warner Bros’un bana ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Yaşarlar’ kitabını filme uyarlama önerisini sunmasıyla başladı. Başta eğlenceli bir fikir olduğunu düşünsem de, söz konusu kitabın kurgusal yazarı Newt Scamander’i bir karakter olarak ele almak oldukça tuhaf geldi. Kurguladığım Harry Potter evreninde çok uzun süredir yaşıyorum ve bu konuda hayli muhafazakarım. Bu yüzden Newt hakkında da pek çok şey biliyorum. Potterkafaların da bildiği üzere Newt’i o kadar çok seviyordum ki, torunu Rolf ile Harry Potter serisindeki favori karakterlerimden Luna Lovegood’u evlendirmiştim.

Warner Bros’un teklifini biraz daha düşününce, bu fikre karşı koyamadığımı fark ettim. Böylece ben de yapım şirketine, filmle ilgili kendi fikirlerimi sundum.

Film 17 yıldır mutlulukla yaşadığım cadılar ve büyücülerin dünyasında geçecek. Ancak bu film Harry Potter serisinin bir devamı ya da onun geçmişini anlatan bir yapım olmayacak. Yalnızca büyücü evrenini genişletici bir etkisi olacak. Sihir dünyasının kuralları ve gelenekleri Harry Potter serisini okuyan ya da seyreden herkese tanıdık gelecektir. Fakat Newt’in hikayesi New York’ta geçecek ve Harry’nin öyküsünden 70 yıl öncesini anlatacak."