-RAVAGO TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPACAK İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Avrupa'nın en eski ve önde gelen plastik işletmecileri arasında yer alan Ravago Group, yüzde 30 büyüme hedefiyle Türkiye'yi üretim üssü seçti. AA muhabirine açıklama yapan Ravago Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Onur, 40 sektöre plastik ham maddesi tedarik eden ve 1998'den beri Türkiye'de de faaliyette olan Belçikalı şirketin, Türkiye'yi üretim üssü yapmak için kolları sıvadığını ve 2011'de yeni yatırımlarla birlikte AB ülkelerine ve Yakın Doğu'ya 25 bin ton nitelikli ham madde satacaklarını bildirdi. Yarım asırlık geçmişiyle dağıtım ve geri dönüşüm konusunda 50 ülkede çalışan ve son 5 yıldan beri yüzde 30 büyüme hedefini sürdüren Ravago'nun Türkiye'de ''Enplast'' isimli şirketiyle plastik ham madde pazarında üretim, ihracat ve yurtiçi satış yaparak büyüme sürecine hızla devam ettiklerini ifade eden Onur, 2010 yılında 400 milyon avroya ulaşan Türkiye organizasyonunun bu yıl yüzde 30 büyüme, 2015'te ise 1 milyar avro ciro hedeflediğini kaydetti. Onur, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: ''Bugüne kadar Türkiye'de 48 milyon avroluk yatırım yaptık. Gebze'deki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Bugün beyaz eşyadan, otomotive kadar Türkiye'de 40 sektöre plastik hammaddesi veriyoruz. Şirket 2011'de yatırım atağına geçtiği. Lojistik hizmetlerimiz için çok özel depolama alanları inşa ediyoruz. Şuan da çoğunluğu grubun mülkü olan 60 bin metrekarelik kapalı alanda ülkemiz sanayi şehirlerinde direkt kullanıma sevkiyat yapabiliyoruz. Bunun yanında Ravago Türkiye olarak iki yeni yatırım da yapacağız. Bu yatırımlardan ilk devreye alınacak olanın yüzde 70 üretimini Avrupa ve Asya pazarlarına ihraç edeceğiz. İki yatırımın toplam bütçesi 16 milyon Euro olacak. İkinci projemiz ile ülkemizde olmayan bir başka üretime soyunacağız.'' -AR-GE'YE 1 MİLYON DOLARLIK YATIRIM Ravago Türkiye Üst Yöneticisi Mehmet Onur, güçlü bir Ar-Ge ekibi oluşturduklarını ve deneyimli departmanlarında katma değeri yüksek ürünler geliştireceklerini söyledi. Geçen yıl AR-Ge'ye 1 milyon dolar harcadıkları belirten Onur, ''2011'de bu rakamı daha da artıracağız'' dedi. Onur, teknik plastik ham maddeyi AB ülkelerine ihraç etmenin önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: ''En iyi teknolojiyi kullanıyoruz. Avrupa'ya plastik hammadde satmak büyük bir başarı. Son 5 yılda çok büyük bir ihracat kapasitesi olan AB, gelen beş yıl içinde plastik ithalatçısı konumuna gelecek. Avrupa ortalama birim fiyatı 1,2- 1,5 avro arasında olan komodite hammaddeleri Ortadoğu ülkelerinden satın almaya başlayacak. Bu bapta ülkemizde yapılandırılacak her yeni yatırım ile Türkiye'nin de ihracatı artacak. Daha da önemlisi ithalat ihtiyacı azalacaktır. 1998'de başlayan Türkiye faaliyetimiz ithalat ile başlamıştır ama bugün varılan nokta ile yerleşik sanayi olarak üreten ve ihraç eden bir yapıyı da beraberimizde büyütmeyi hedefledik.''