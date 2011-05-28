Rauf Dentaş'a: Sensiz hayat yok

T24-

Özel deftere birçok siyasi bürokrat, güvenlik mensupları, ailesi ve vatandaş tarafından Denktaş’a karşı duygular ifade edilirken, bu mesajlar arasında en anlamlısı hayat arkadaşı Aydın Denktaş’tan geldi.Aydın Denktaş, bunca yıldır aynı yastığa baş koyduğu, birlikte sevinip, birlikte üzüldükleri eşine karşı duygularını deftere yazarken gözyaşlarını tutamadı.Aydın Denktaş, bu kez duygularını ve 61 yıllık hayat arkadaşına karşı hissettiklerini açılan özel deftere yazdı.Aydın Denktaş, “Canım kocam, hayatımın güneşi, beni hiç yalnız bırakma. Sensiz hayat yok. Seni çok seviyorum…karın Aydın” diye yazdı.