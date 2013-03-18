Rauf Denktaş'ın torunu kendini vurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu babasının mezarı başında intihar etti.

Hürriyet'den Zeynep Gürcanlı imzalı habere göre; Rauf Denktaş'ın, yıllar önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden büyük oğlu Raif'ten torunu olan Can Denktaş, kendisini babasının Lefkoşa kabristanlığındaki mezarı başında vurdu.

Ağır yaralanan Can Denktaş, Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, Denktaş'ın durumunun ağır olduğunu belirtti.





Sebep ekonomik sıkıntı mı?





Can Denktaş'ı intihara sürükleyen nedenin, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar olabileceği belirtildi.

Denktaş, yaklaşık iki sene önce de kredi borcunu ödeyemediği için tutuklanmış, babaannesi, Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın cezayı ödemesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Can Denktaş'ın yaşadığı ekonomik sıkıntılara, bir dönem eğlence sektörüne yaptığı yatırımların karşılığını alamayarak, borçlarını ödeyemez hale gelmesinin neden olduğu ifade edildi.Can Denktaş aleyhine, borçları nedeniyle Lefkoşa ve Girne mahkemelerinde çok sayıda dava olduğu da dile getirildi.