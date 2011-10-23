Rauf Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

T24 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavisi süren KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sağlık durumunda ilerleme olduğu ve beslenmesi için midesine yerleştirilen tüpün çıkarıldığı bildirildi.



YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen başkanlığındaki, İç Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kaya Süer’den oluşan doktorlar heyeti bir basın toplantısı düzenleyerek Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili son durumu değerlendirdi. Başhekim Erkmen, Denktaş’ın YDÜ Hastanesi’ne ikinci gelişinin bugün 51. günü olduğunu belirterek, Denktaş’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin son derece iyi olduğunu ancak “uzun ve ince bir yolda yürüdüklerini” kaydetti. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen de Denktaş’ın iç hastalıklar açısından durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, “Şu anda hiçbir tansiyon yükseltici ilaç kullanılmıyor, Denktaş tansiyonunu kendisi idame ettiriyor ancak doktor kontrolü de sürüyor” dedi.



Denktaş’ta, elektrolik denilen denge ve şekerin de gayet iyi derecede olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sözen, şöyle konuştu: “Sayın Denktaş’ın beslenmesini uzun bir zamandan beri burnundan midesine indirilmiş olan bir tüp vasıtasıyla gideriyorduk. Tabii bu tüp çıkarıldığı zaman yutma refleksinin olması lazım ki besinleri ağızdan tüpsüz verebilelim. Doktor arkadaşlarımız yutma refleksi ve yutma fonksiyonunun iyi olup olmadığını değerlendirerek bunun iyi olduğuna karar verdiler. Bugün tüpü çektik ve kendisine ilk defa ağızdan doktor gözetiminde bazı gıdaların verilmesini deneyeceğiz. Umuyoruz, bunu inşallah tolere ederse, çok önemli aşamayı geçirmiş olacağız.”

Sabırlı olalım



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Finn Rasmussen de Denktaş’ın solunumunun iyi olduğunu ve oksijen almasına gerek kalmadığını belirterek, giderek bunun daha iyi olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Rasmussen, “Şimdi beslenmesini takip ediyoruz. Planladıklarımızı yapmak için biraz sabırlı olmamız gerekiyor, hepimiz bunun için uğraş veriyoruz, ümitli ve umutluyuz” diye konuştu.





