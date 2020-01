-Rauf Denktaş'ın sağlık durumu iyi LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - Su kaybı nedeniyle dün gece Yakındoğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne kaldırılan KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Denktaş, doktorları kendisini göndermeyi uygun bulduklarında taburcu edilecek. Denktaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi vermek amacıyla YDÜ Hastanesi'nde akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan hastanenin Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Denktaş'ın ishali nedeniyle bazı sorunlar yaşadığını ve dün saat 23.50'de hastaneye getirildiğini, dahiliye, kardiyoloji, nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları doktorları gözetiminde tetkiklerinin yapıldığını ve tedavisine başlandığını söyledi. Erkmen, bugün itibarıyla Denktaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu, Rauf Denktaş'ın, dün gece acil ünitesine müracaat ettiğini, o sırada genel durumunun iyi olduğunu, nörolojik açıdan ilişki kurulabildiğini, söylenenlere uyduğunu, beyin tomografisinde değişiklik gözlenmediğini, dahili yönden ve ishali açısından tıbbi tetkiklerinin yapıldığını ve dahiliye bölümüne sevk edildiğini kaydetti. -''İnşallah bu sefer de taburcu ederiz''- İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen, sorunun daha ziyade dahiliyeyi ilgilendirdiğini, aldıkları hikayeye göre yılbaşından beri bu durumun takip edildiğini, Girne Askeri Hastanesi'nden doktorların da takipte olduğunu ve istişare ettiklerini anlattı. Sözen, ishalden dolayı sıvı kaybı olduğunu, sorunların bir kısmının bundan kaynaklandığını, çünkü sıvıyı yerine koymaları sonucunda şuur durumunun daha iyi olduğunu kaydetti. Sözen şöyle devam etti: ''Şu an durumu oldukça iyi, sabahtan beri kendisiyle konuşuyoruz. Tansiyonu, yani vital bulgular dediğimiz yaşam bulguları gayet stabildir. Tabii ishal nedeniyle kaybetmiş olduğu sodyum, potasyumu yerine koyuyoruz. Şeker regülasyonu iyidir.'' Sözen, Rauf Denktaş'ın yemeğini yediğini belirterek, gülerek ''Hatta bazılarını beğenmiyor'' dedi. Sözen, şu anda durumunun iyi olduğunu, hayati bir tehlike görmediklerini, ancak yaşı nedeniyle her zaman, her şeyin olabileceğini ifade ederek, ''İnşallah onu bu sefer de taburcu ederiz'' dedi. -''İshalin nedeni anlaşılamadı''- Sözen, ''İshali kesildi mi'' soru üzerine, şunları söyledi: ''Hayır, çünkü ishalin sebebini çok iyi anlayamadık. Daha önceki yatışlarında da olmuştu burada yatarken. Çok sebepler olabilir bunun altında. Aldığı ilaçlar var. Diyabeti var, buna bağlı olabilir. Bir enfeksiyon kaynağı var mı? Buna karşı her türlü tetkik yapılıyor. Böyle bir şey bulunursa buna bağlı bir tedavi verilebilir. Dün akşam çok kısa süre ateşi çıktığı için ishale biraz da ampirik diyeceğiz. Muayeneleri yapılmış, antibiyotik yapılmış, gereken kültürleri yapılıyor.'' Sözen, ne zaman taburcu olacağına ilişkin bir soru üzerine ise ''Biz doktorlar hiçbir zaman böyle bir şey söylemeyi sevmeyiz. En azından ben sevmem. Kendisini göndermeye uygun bulduğumuzda tabii ki gidecektir. İshali hala biraz devam ediyor. Öğleden sonra daha uygun şartlar olduğunu öğrendim. İshal durursa iş halledilmiş olur. Oral olarak da ilaçlarını alıyor.''