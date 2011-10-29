-Rauf Denktaş taburcu edildi LEFKOŞA (A.A) - 29.102011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde uzun süredir tedavi gören ve sağlık durumu iyiye giden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, rahatsızlığının 160. gününde taburcu edildi. Denktaş'ın, dün, ''159 gündür buradayım, artık çıkmak istiyorum'' dediği öğrenildi. Rauf Denktaş, hastaneden taburcu edilirken, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da hazır bulundu. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 88. kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, ''Misyonuna uygun bir günde taburcu ediyoruz. Sağlığının daim olmasını diliyorum'' dedi. Büyükelçi Akça da Denktaş'ın tedavi sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, ''Gelişme Kuzey Kıbrıs'ta da büyük bir ilgi ve sevinçle karşılanmıştır'' diye konuştu. Denktaş, Girne'deki evine götürüldü. Evde gerekli sağlık donanımları hazırlanan Rauf Denktaş'ı, Girne Askeri Hastanesi doktorları ve YDÜ sağlık ekibi kontrol edecek. -24 Mayıs'ta rahatsızlandı- 24 Mayıs'ta beyin kanaması geçiren ve sol tarafı felç olan Denktaş, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından rehabilitasyon süreci için 8 Temmuz'da Ankara'ya, Genelkurmay Başkanlığı Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü. Rauf Denktaş, tedavisine Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) devam edilirken, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin boşaltılması için 25 Ağustos'ta ameliyat edilmiş, 30 Ağustos'ta da KKTC'ye getirilerek YDÜ Hastanesi'nde tedavisine devam edilmişti. Denktaş, beyinle kafatası arasındaki kan birikiminin artması nedeniyle 5 Eylül'de YDÜ Hastanesi'nde yeniden ameliyat edilmişti.