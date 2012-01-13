Rauf Denktaş, solunum cihazına bağlandı

T24 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın (88) sağlık durumunun düne göre daha kritik olduğu ve saat 08.00'den itibaren kritik bir aşmaya girdiği belirtildi. Denktaş'a solunum cihazı bağlandığı öğrenildi.



YDÜ Hastanesi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Savaşan, doktorların Denktaş'ın sağlık durumunun düne göre daha kritik olduğunu bildirdiğini belirterek, organ yetmezliğinin devam ettiğini ve şu an için uyutulduğunu söyledi.



Denktaş'ın solunumunun makine tarafından sağlandığını bildiren Savaşan ''Sabah 08.00'den itibaren çok kritik bir aşamaya girildi diyebiliriz'' dedi.





