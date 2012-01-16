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Dünya

Rauf Denktaş için saygı geçişi LEFKOŞA (A.A)

16 Ocak 2012 20:18

-Rauf Denktaş için saygı geçişi LEFKOŞA (A.A) - 16.01.2012 - Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı önünden saygı geçişinde bulunan üst düzey yetkililer ile vatandaşlar, duygularını Denktaş için açılan taziye defterine aktarıyor. Taziye defterine duygularını aktaran vatandaşlar, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı asla unutmayacaklarını vurguladılar. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, taziye defterine şunları yazdı: ''Bugün çok üzgünüz. Kıbrıs Türk halkı ve Türk dünyası bir liderini kaybetmiştir, sözün bittiği yerdeyiz. KKTC'yi yaşatma vazifesini yerine getireceğiz, yattığı yer nur, mekanı cennet olsun.'' Başbakan İrsen Küçük de deftere şunları yazdı: ''Sayın Denktaş Kıbrıs Türkü sizi hiçbir zaman unutmayacaktır. Yeri doldurulamayacak liderlerimizden birisiniz. Mücadelenizi unutmayacağız, sahip çıkacağız. Rahat uyuyun, Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.'' KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da deftere duygularını şöyle aktardı: ''Sayın başkan; sizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yorulmak bilmez mücadele azminiz ile Kıbrıs Türk halkına kazandırdıklarınızı ve ortaya koyduğunuz düşünceleri asla unutmayacağız. Kıbrıs Türk halkının bu adadaki varlığı hiçbir zaman tehlikeye düşmeyecek, buna izin vermeyeceğiz, rahat uyuyun.'' Saygı geçişi yarın saat 09.00'a kadar devam edecek. Bu sürede taziye defteri de imzalanabilecek.

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