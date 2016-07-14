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Kültür-Sanat

'Rauf' 7 festivalden 9 ödülle döndü

Yönetmenliğini Barış Kaya ile Soner Caner'in yaptığı 'Rauf' filmi, 12 uluslararası festivalin 7'sinde 9 ödüle layık görüldü

14 Temmuz 2016 21:47

Senaryosunu Soner Caner'in kaleme aldığı filmin yapımcılığını Peri İstanbul ve Aslan Film ortaklaşa üstlendiği, başrollerinde ise; Alen Hüseyin Gürsoy, Yavuz Gürbüz, Şeyda Sözüer, Veli Ubic ve Muhammed Ubic'in yer aldığı Rauf, yarıştığı 12 uluslararası film festivalinin 7'sinden 9 ödülle döndü. Asya Pasifik Film Ödülleri (APSA) için de aday adayı olarak seçildi.

CNN TÜRK’ün haberine göre, 17 festivale daha özel davet alan film ayrıca Avrupa Film Akademisi'nin düzenlediği ‘Genç İzleyici Ödülleri’ organizasyonunda aday gösterilen 3 filmden biri olarak 25 Avrupa ülkesinde izleyicilerle buluştu.

Rauf, İstanbul Film Festivali, 20. Sofya Uluslararası Film Festivali, 56. Zlin Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali, Berlin Kikife Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali, Madrid Imagineindia Uluslararası Film Festivali (3 ödül), Kırmızı Lale Film Festivali Amsterdam ve 52. Uluslararası Antalya Film Festivali Film Forum'dan ödül kazandı.

Çekimleri Kars'ın Küçükyusuf köyünde yapılan ve yaklaşık bir yıl süren filmde, 9 yaşındaki Rauf'un aşkın sembolü haline dönüştürdüğü pembe rengini bulmaya çalışması ele alınıyor.

 

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