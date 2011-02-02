-RATGEBER: OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ ÇIKARDIK İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı Antrenörü Laszlo Ratgeber, FIBA Bayanlar Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında 77-58 kazandıkları Galatasaray Medical Park maçından sonra yaptığı açıklamada, savunmada olağanüstü bir iş çıkardıklarını kaydetti. Ratgeber, maçtan sonra yaptığı açıklamada, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: ''Bugün savunmada özellikle olağanüstü bir iş çıkardık. Fowles'i sadece 6 sayıda tuttuk, çok fazla takım yoktur Fowles'i 6 sayıda tutabilecek. İkinci periyotta biraz sorunlar yaşadık, agresifliğimizi ve hücumdaki düzenimizi biraz kaybettik. Buraya bizi desteklemeye gelen taraftarlara çok teşekkür ediyoruz. Atmosfer müthişti. Takımımla gurur duyuyorum. Özellikle Türk oyunculardan Birsel, Esmeral ve Nevriye.'' Mutlu ve gururlu olduğunu kaydeden Ratgeber, final-four oynamak istediklerini belirterek, ''Şu anda mutlu ve gururluyum, ama gerçek anlamda tatmin olmamız için bir maç daha kazanmamız ve seriyi 2-0'a getirip kazanmamız gerekiyor. Şu anda sadece 1-0 öndeyiz, ama bizim amacımız final-four'a gitmek'' diye konuştu. 2. turda Galatasaray ile eşleşmeleriyle ilgili bir soru üzerine de Ratgeber, ''Avrupa Ligi'nde gruplardaki 10 maçın tamamını da kazanan tek takım biziz. Özellikle Türk kadın basketbolu açısından seyre değer bir durum olduğunu düşünüyorum bu eşleşmenin. Onlar da gerçekten büyük bir takım. Seri henüz bitmedi'' ifadelerini kullandı. Yeni transferlerle ilgili bir soru üzerine de Ratgeber, ''Fenerbahçe'nin Taurasi'nin ve Taylor'un takımdan ayrılmasıyla baş etmesi durumu aslında Michael Jordan ile Pippen'in Chicago Bulls'u bırakıp gitmesi gibi bir duruma benzer. Ama Fenerbahçe gerçekten büyük bir camia ve bu durumla iyi bir şekilde başa çıkıldı. Benim işim de takımda yeni bir kimya oluşturmak'' şeklinde konuştu. -GALATASARAY CEPHESİ- Galatasaray Medical Park Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ise maçın kendileri için kritik iki anının olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Bizim için maçın iki tane kritik anı var. Maçın başı ve 3. periyodun başıydı. İkisine de çok kötü başladık. Birinci periyodun 5. dakikasından sonra oyuna dönmeyi başardık. Devreyi başa baş hale getirdik, ama ikinci yarının başında karşımızda daha kararlı bir Fenerbahçe bulduk. Burada onlara cevap veremedik. Fenerbahçe gibi tecrübeli ve buralarda nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takıma bu tip hataları yapmamamız gerekiyor. Sonuçta bugün sadece 1. maçı kaybettik. 2 gün sonra oynayacağımız 2. maça daha iyi hazırlanıp buradaki hataları yapmadan skoru eşitlemeye çalışacağız. 2 gün sonra daha iyi bir maç seyrettireceğiz.'